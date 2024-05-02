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16:48, 2 мая 2024Бывший СССР

Посольство России в Швейцарии заявило о бессмысленности переговоров без Москвы

Посольство России в Швейцарии: говорить о переговорах без Москвы не имеет смысла

Фото: Beat Estermann / Wikimedia

Обсуждать мир на Украине без участия России непродуктивно и ошибочно. О бессмысленности переговоров по урегулированию конфликта без Москвы заявили в посольстве России в Швейцарии, передает РИА Новости.

«Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства Швейцарии. Наша позиция остается неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла», — приводятся в публикации слова представителя дипломатического ведомства.

В посольстве добавили, что Россия не приемлет язык ультиматумов.

Ранее решение не приглашать Москву на мирные переговоры прокомментировал сенатор Совета Федерации России Григорий Карасин. Парламентарий связал это решение с тем, что в последние годы Швейцария стремительно теряет статус нейтральной страны.

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      Глеб Палехов
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