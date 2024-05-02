Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:04, 2 мая 2024Силовые структуры

Присяжные признали виновными членов банды кемеровского мастера айкидо Синюкова

В Кемерово суд присяжных признал виновными членов банды мастера айкидо

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Кемеровском областном суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу действовавшей в 2010-2015 годах банды, возглавляемой руководителем кемеровского клуба айкидо «Сэй-Шин» Андреем Синюковым. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает издание «Коммерсантъ».

Лидером занимавшейся вымогательствами и заказными расправами банды был руководитель кемеровского клуба айкидо «Сэй-Шин» Андрей Синюков. В группировку входили крепкие мужчины-спортсмены с хорошей физподготовкой. К преступлениям тщательно готовились, изучая время, маршрут движения и круг общения целей.

Одной из них стал выходец из преступной среды — Александр Сучков, известный как Мастер. В него выстрелили из автомата 30 раз.

Как сообщает региональное управление следственного комитета России (СК), в мае 2015 года при подготовке покушения на очередного криминального авторитета большую часть участников банды задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Но лидеру удалось скрыться за границей, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

СМИ отмечают, что, будучи в розыске и проживая под другой фамилией в Японии, Андрей Синюков подтвердил свой второй дан айкидо айкикай. Его задержание удалось осуществить в 2023 году. В настоящее время он в СИЗО, его будут судить отдельно.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт возможный ответ России на изъятие ее активов на Западе. Кремль заявлял, что последствия будут катастрофическими

      Жене больного раком Карла III пришлось сдерживать его из-за рвения к работе

      В США представили новую версию Bradley с «Железным кулаком»

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Турция отказалась передавать системы С-400 Украине

      Над Белгородской областью уничтожили девятый за день беспилотник ВСУ

      Киркорова уличили в регулярном попадании «не в ту дверь»

      Для военных операций США на Ближнем Востоке появилась новая угроза

      В НАТО пообещали ответить России на «гибридную вредоносную деятельность»

      Россиянин избил лопатой мужа знакомой и заставил его рыть себе яму на кладбище

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше