Присяжные признали виновными членов банды кемеровского мастера айкидо Синюкова

В Кемерово суд присяжных признал виновными членов банды мастера айкидо

В Кемеровском областном суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу действовавшей в 2010-2015 годах банды, возглавляемой руководителем кемеровского клуба айкидо «Сэй-Шин» Андреем Синюковым. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает издание «Коммерсантъ».

Лидером занимавшейся вымогательствами и заказными расправами банды был руководитель кемеровского клуба айкидо «Сэй-Шин» Андрей Синюков. В группировку входили крепкие мужчины-спортсмены с хорошей физподготовкой. К преступлениям тщательно готовились, изучая время, маршрут движения и круг общения целей.

Одной из них стал выходец из преступной среды — Александр Сучков, известный как Мастер. В него выстрелили из автомата 30 раз.

Как сообщает региональное управление следственного комитета России (СК), в мае 2015 года при подготовке покушения на очередного криминального авторитета большую часть участников банды задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Но лидеру удалось скрыться за границей, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

СМИ отмечают, что, будучи в розыске и проживая под другой фамилией в Японии, Андрей Синюков подтвердил свой второй дан айкидо айкикай. Его задержание удалось осуществить в 2023 году. В настоящее время он в СИЗО, его будут судить отдельно.