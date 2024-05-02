Украина заявила о повреждении половины энергосистемы страны. Киев признал эффективность «военных усилий» России

Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы Украины

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил о повреждении половины всей энергосистемы страны. В новом интервью изданию Foreign Policy он также признал превосходство военных усилий России над Западом.

Осмелюсь сказать, что, если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, она выглядела бы намного хуже, чем Украина. Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Кулеба назвал эффективное российское оружие

Кулеба указал, что в последние несколько недель из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии фиксируется дефицит мощности в сетях. По этой причине энергосистеме страны приходится привлекать аварийную помощь из-за рубежа, добавил глава украинского МИД. Кроме того, население просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.

Кроме того, министр иностранных дел Украины назвал российские баллистические ракеты «настоящим бичом этой войны». По его словам, Российская армия использует именно этот тип оружия для поражения энергетической системы Украины.

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«Но просто чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще приходится управлять страной, вести военные действия и заручиться поддержкой всего мира», — заключил украинский министр.

Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала конфликта

17 апреля глава крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что сложившаяся текущей весной ситуация с энергосистемой страны стала самой сложной с начала конфликта с Россией. По его словам, уже после двух первых массированных ударов по объектам инфраструктуры на Украине была зафиксирована потеря 80 процентов доступных мощностей.

Тимченко уточнил, что сейчас ситуацию удалось стабилизировать благодаря поставкам электроэнергии из Европы. Однако спустя время, с наступлением более жаркой погоды, дефицит в энергосистеме может увеличиться. «У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране требуется поставка систем противовоздушной обороны», — добавил представитель ДТЭК.

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На фоне продолжающегося дефицита энергогенерации Украина начала круглосуточно импортировать электричество из пяти соседних стран — Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. В свою очередь Великобритания выделила 187 миллионов долларов на укрепление энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате ударов.

Тем временем в Киеве захотели восстановить украинскую энергосистему за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.