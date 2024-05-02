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18:24, 2 мая 2024Бывший СССР

В Британии рассказали о неспособности ВСУ противостоять российскому наступлению

Reuters: в условиях дефицита снарядов ВСУ не могут противостоять атакам ВС РФ

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

В условиях острого дефицита снарядов Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять фронтовым атакам Вооруженных сил (ВС) России. О неспособности украинской армии противостоять российскому наступлению рассказало британское агентство Reuters.

«Подразделения все еще ждут нового притока боеприпасов, после того как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи США на сумму 61 миллиард долларов. На данный момент Россия имеет превосходящую огневую мощь и постепенно продвигается в районе города Авдеевки», — говорится в публикации.

Как сообщил журналистам командир артиллерийского расчета ВСУ Александр Козаченко, украинские военные сталкиваются с серьезной нехваткой боеприпасов. Из-за этого количество выстрелов из артиллерийских орудий за день иногда не превышает десяти.

Ранее на Украине предсказали быструю адаптацию Российской армии к использованию Украиной американских снарядов ATACMS. По словам советника комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Ивана Ступака, у ВСУ есть два месяца, чтобы обратить эти боеприпасы в тактическое преимущество.

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      Глеб Палехов
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