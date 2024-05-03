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13:07, 3 мая 2024Мир

Шутливую речь Кисиды назвали причиной одобрения США помощи Украине

NIkkei Asia: речь премьера Японии Кисиды повлияла на решение США помочь Украине

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида изложил в выступлении Конгрессу США 12 апреля свою позицию по Украине, наполнив речь большим количеством шуток, что могло повлиять на итоговое голосование в пользу выделения средств Киеву. Об этом пишет газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Речь политика была написана Лэндоном Парвином, спичрайтером экс-президента США Рональда Рейгана. Он намеренно придал речи комичный характер, чтобы вопрос помощи Украине не вызвал отторжения у ряда конгрессменов.

В частности, после вступительных аплодисментов Кисида поблагодарил Конгресс и в шутку намекнул на свои низкие рейтинги, заявив, что он «никогда не получал таких приятных оваций от японского парламента». Затем он в юмористической манере рассказал о своем детстве в США, где работал его отец.

В момент шуток премьер Японии намеренно переходил на английский язык, что создавало быстрый комичный эффект. Например, он, пародируя нью-йоркский акцент, рассказал, как его семья «болела за "Метс" и "Янки" (два бейсбольных клуба из штата Нью-Йорк — прим. «Ленты.ру») и ела хот-доги на Кони-Айленде».

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Речь несколько раз прерывалась аплодисментами и смехом конгрессменов. По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, речь японского политика оказала воздействие на некоторых конгрессменов от Республиканской партии, в том числе по вопросу Украины.

Кисида не в первый раз использует внешнюю политику для поднятия собственной популярности. 25 марта Северная Корея заявила о получении предложения от Японии провести первый с 2002 года саммит двух стран на высшем уровне. Таким образом, политик пытается использовать все возможные средства, чтобы правящая Либерально-демократическая партия не проиграла по итогу парламентских выборов следующего года.

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      Дарья Устьянцева
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