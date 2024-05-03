Раскрыта сумма взяток за оформление нелегальных мигрантов в Подмосковье

Сотрудники МВД за два года заработали 1 млн рублей на взятках от мигрантов

Одно из громких дел по организации нелегальной миграции расследуют в Подмосковье. Обвинение предъявили 14 соучастникам преступления, в том числе четырем сотрудникам МВД. «Царьград» со ссылкой на следователей раскрыл, какую сумму удалось заработать полицейским на преступной схеме.

Как стало известно, с января 2022 года по март 2024-го они успели осуществить за вознаграждения общей суммой более 1 миллиона рублей фиктивную постановку на миграционный учет порядка 1500 иностранцев. При этом названная сумма, по информации СМИ, «явно занижена».

По данным следователей, члены преступной группы также выдавали приезжим сертификаты о владении русским языком и другие документы, «необходимые для легализации иностранцев на территории РФ».

Ранее сообщалось, что мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца специальной военной операции — его жену и несовершеннолетнюю дочь.