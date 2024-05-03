В США заявили о подрыве способности Украины сражаться

Конгрессмен Смит: задержка военной помощи подорвала способность ВСУ сражаться

Руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявил о подрыве способности Украины сражаться. Его слова приводит журнал Foreign Policy.

По его словам, к этому привели задержки с поставками американской военной помощи Украине. «Это подорвало способность Украины сражаться, а затем подорвало их моральный дух», — подчеркнул он.

По словам конгрессмена, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, «психологически чувствует, что побеждает». Смит также заявил, что недоволен темпами роста производства оружия для поставок Киеву.

20 апреля стало известно о принятии Конгрессом США проекта о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.