Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 3 мая 2024Мир

В США заявили о подрыве способности Украины сражаться

Конгрессмен Смит: задержка военной помощи подорвала способность ВСУ сражаться

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявил о подрыве способности Украины сражаться. Его слова приводит журнал Foreign Policy.

По его словам, к этому привели задержки с поставками американской военной помощи Украине. «Это подорвало способность Украины сражаться, а затем подорвало их моральный дух», — подчеркнул он.

По словам конгрессмена, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, «психологически чувствует, что побеждает». Смит также заявил, что недоволен темпами роста производства оружия для поставок Киеву.

20 апреля стало известно о принятии Конгрессом США проекта о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году. О чем говорят результаты экспертизы?

      Управляющий пермского филиала «Вкусно — и точка» не дал отгул и лишился работы

      В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

      Пара занялась сексом на выброшенном в центре города диване

      Лишенные секса люди рассказали о своих переживаниях из-за чужой интимной жизни

      На Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва

      Десятки лошадей погибли от голода на конном заводе в российском регионе

      Российский военный в одиночку уничтожил более десяти бойцов ВСУ

      Российский суд арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

      Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше