14 украинских солдат сдались в плен в зоне СВО

Минобороны: за неделю в плен сдались 14 украинских военнослужащих

За неделю в плен сдались 14 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России в брифинге о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным военного ведомства, на период с 28 апреля по 4 мая российские войска нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов и объектам украинской инфраструктуры.

Также был уничтожен воинский эшелон с западной техникой.

Ранее на Украине обстановку в зоне СВО оценили как критическую для Киева. По мнению содиректора программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, переломить ситуацию в зоне боевых действий не смогут даже новые поставки западной военной помощи.