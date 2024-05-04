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16:14, 4 мая 2024Россия

В российском городе мужчина обнаружил девушку с пакетом на голове

В Мурино мужчина обнаружил в ванной мертвую девушку с пакетом на голове

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Мурино Ленинградской области мужчина обнаружил в ванной девушку с пакетом на голове, она не подавала признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пострадавшая — 32-летняя женщина. Она снимала однокомнатную квартиру в доме на Новой улице. Ее обнаружил муж хозяйки жилища, когда приехал проведать квартирантку после того, как та не выходила на связь более двух недель. Открыв квартиру своими ключами, он увидел, что внутри все было убрано и чисто. Все вещи оставались на своих же местах, как перед сдачей недвижимости в аренду. Зайдя в ванную, он обнаружил девушку, которая лежала на пленке и подушке, а рядом с ней записку. В ней было сказано, что квартирантка решила расстаться с жизнью самостоятельно, ее никто не доводил и друзей или родственников у нее нет. После этого мужчина вызвал полицейских.

Ранее сообщалось, что в башкирском Салавате мужчина до смерти избил подругу и обнимался в квартире с ее телом.

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      Анна Габай
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