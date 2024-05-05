Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:42, 5 мая 2024Экономика

Латвийская компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России

Латвийская ж.-д. компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России

Фото: Janis Laizans / Reuters

Железнодорожная компания из Латвии AS Pasažieru vilciens попросила сделать исключение для себя, касаемо запрета на поставки запчастей из России и Беларуси. Об этом сообщает TVNET.

AS Pasažieru vilciens занимается перевозками пассажиров. Свою просьбу она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов были спроектированы еще во времена СССР, и подходящие запчасти не производятся странами Евросоюза.

Кроме того, представители компании отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно повлияет на ж.-д. перевозки. В связи с этим Латвия не сможет обеспечивать безопасные и непрерывные транспортные услуги.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить поставки зерна из России. Он подчеркнул, что, по данным Минсельхоза Латвии, в Евросоюзе республика является вторым после Испании импортером российской сельскохозяйственной продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о нежелании участвовать в саммитах по «формуле мира» Зеленского

      Призер Олимпиады задал вопрос собравшимся на Игры-2026 россиянам

      Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

      Россия в апреле в Европу около половины своего СПГ

      В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине

      В Мадриде в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

      Российский блогер отреагировал на новости о многомиллионном долге

      В МИД РФ заявили о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб

      Путин подарил щенка девочке из Макеевки

      На Солнце произошли семь мощных вспышек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше