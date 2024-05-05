Латвийская компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России

Латвийская ж.-д. компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России

Железнодорожная компания из Латвии AS Pasažieru vilciens попросила сделать исключение для себя, касаемо запрета на поставки запчастей из России и Беларуси. Об этом сообщает TVNET.

AS Pasažieru vilciens занимается перевозками пассажиров. Свою просьбу она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов были спроектированы еще во времена СССР, и подходящие запчасти не производятся странами Евросоюза.

Кроме того, представители компании отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно повлияет на ж.-д. перевозки. В связи с этим Латвия не сможет обеспечивать безопасные и непрерывные транспортные услуги.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить поставки зерна из России. Он подчеркнул, что, по данным Минсельхоза Латвии, в Евросоюзе республика является вторым после Испании импортером российской сельскохозяйственной продукции.