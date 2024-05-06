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15:19, 6 мая 2024Бывший СССР

В зоне СВО уничтожили «именитую троицу» военных ВСУ. Среди них — женщина из штурмового подразделения

Татаринов: ВС РФ уничтожили именитую троицу ВСУ из Стрыя Львовской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) «именитую троицу» Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Стрый Львовской области. Как сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов, среди них была женщина из штурмовой бригады.

Речь идет об украинских бойцах Александре Луковце с позывным Броня, Оксане Демчук, известной как Гуцулка, и Андрее Сидоре с позывным Малыш. Согласно информации Татаринова, военнослужащие ВСУ были уничтожены 5 мая, часть из них -— в Работино Запорожской области.

Известно, что Сидор имел воинское звание капитана и был командиром роты. Вместе со своим подразделением он попал под удар реактивной системы залпового огня «Град».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Женщину-штурмовика уничтожили во время выполнения боевого задания

Единственная из «именитой троицы» ВСУ женщина, Оксана Демчук, была штурмовиком украинской армии. Гуцулка попала под удар российских войск в населенном пункте Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Она оказалась в месте скопления украинских силовиков, по которому Вооруженные силы (ВС) России ударили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Женщина была военнослужащей Стрыйского батальона территориальной обороны ВСУ. Формирование на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердило потерю бойца, и отметили, что Демчук была уничтожена во время выполнения боевого задания. Там также рассказали, что украинка не терпела поблажек и привилегий из-за того, что она женщина, и несла боевую службу наравне с мужчинами.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее сообщалось о ликвидации майора ВСУ и украинского суперснайпера

В мае Министерство обороны России сообщило о поражении штаба украинского командования «Юг» в центре Одессы. В результате ударов оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражен штаб, военные и техника противника в 112 районах. Позднее стало известно, что в ночь на 1 мая в результате удара ВС России по цели в Одессе был ликвидирован майор ВСУ Игорь Безсонов.

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Также войска ВС России ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля украинского военного. Николай Томайчук с позывным Танцор, который ему дали из-за профессии хореографа, хотел исполнить танец с саблями на кремлевском мавзолее. Еще раньше российские военные уничтожили суперснайпера ВСУ Владимира Основенко. Украинский служащих состоял в 241-й бригаде территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был ликвидирован в Ивановском.

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      Варвара Кошечкина
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