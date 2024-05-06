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17:18, 6 мая 2024Россия

Восьмилетняя девочка пострадала при обстреле Белгородской области ВСУ

Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ пострадала восьмилетняя девочка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала восьмилетняя девочка из села Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, раненного осколками ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в летнюю кухню, где находился еще один житель Никольского. Спасти мужчину не смогли.

Гладков добавил, что в результате воздушной атаке ВСУ в населенном пункте повреждены 14 частных жилых домовладений и одна квартира. Также посечена легковая машина и трактор. На местах работают оперативные и аварийные службы.

Губернатор уточнил, что всего на подлете к Белгороду сбили 7 воздушных целей.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина выпустила по территории России семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Все они сбиты средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

6 мая ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Попытки нанести удары по региону продолжаются весь день. Утром дроны-камикадзе поразили движущиеся «ГАЗели», перевозившие сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также легковой автомобиль. По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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