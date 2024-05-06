Восьмилетняя девочка пострадала при обстреле Белгородской области ВСУ

Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ пострадала восьмилетняя девочка

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала восьмилетняя девочка из села Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, раненного осколками ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в летнюю кухню, где находился еще один житель Никольского. Спасти мужчину не смогли.

Гладков добавил, что в результате воздушной атаке ВСУ в населенном пункте повреждены 14 частных жилых домовладений и одна квартира. Также посечена легковая машина и трактор. На местах работают оперативные и аварийные службы.

Губернатор уточнил, что всего на подлете к Белгороду сбили 7 воздушных целей.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина выпустила по территории России семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Все они сбиты средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

6 мая ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Попытки нанести удары по региону продолжаются весь день. Утром дроны-камикадзе поразили движущиеся «ГАЗели», перевозившие сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также легковой автомобиль. По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.