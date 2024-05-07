Беспилотник атаковал хранилище топлива в российском регионе

Беспилотник атаковал хранилище топлива в Воронежской области

Неустановленный беспилотник атаковал хранилище топлива в Воронежской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Под ударом оказался объект, расположенный на железнодорожной станции в городе Лиски, указано в сообщении. Обломки беспилотника со следами горения заметили при обходе территории рядом с цистерной для хранения горючего. На самом резервуаре образовалась вмятина. Пострадавших нет.

Прибывшие на место росгвардейцы изъяли обломки летательного аппарата. По информации канала, речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие дроны могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и способны преодолевать сотни километров. Их часто использует Украина при нанесении ударов по российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса.

В апреле еще один беспилотник был найден в 150 метрах от нефтебазы в Московской области. Позже было установлено, что речь шла об испанском дроне Columba, который, предположительно, нес три килограмма взрывчатого вещества. Аппарат мог не достичь цели из-за того, что зацепился крытом за препятствие.