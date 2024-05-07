Дрессировщица попросила найти новых хозяев собакам цирка из-за закрытия номера

«Газета.Ru»: дрессировщица ищет новых хозяев собакам из-за закрытия номера цирка

Дрессировщица московского цирка-шапито «Радуга» на Речном вокзале Таисия ищет новых хозяев 15 цирковым собакам из-за решения закрыть номер с животными. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам артистки, этому номеру больше 60 лет, однако недавно отдел кадров сообщил ей, что решено убрать эту постановку из репертуара, причину администрация учреждения не назвала. Приблизительно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за собаками, будет предложена работа в других местах.

«Так как собаки мои, их нужно будет пристраивать. Скорее всего, перестанут кормить, обслуживать и, наверное, попросят освободить место», — заявила Таисия.

Она добавила, что некоторых животных сможет взять домой, но на 15 собак у нее не хватит места. Две из них уже очень старые, остальным приблизительно до десяти лет. На руках у дрессировщицы остались далматинцы, два лабрадора, один метис курцхаара, бордер-колли, два шпица.

Артистка также отметила, что пока не смогла попасть на прием к генеральному директору. «Судьба животных, я так понимаю, не очень беспокоит компанию», — сказала она.

Таисия уточнила, что год назад цирк уже сократил один номер, акробатам предложили найти работу в других коллективах. Она добавила, что проживет и устроится, но судьба собак ее беспокоит.

Дрессировщица обратилась к волонтерам, чтобы найти своим питомцам новый дом. «Зная, что сложно и не так быстро пристроить животных, я обратилась к людям, которые, возможно, захотят взять к себе в дом доживать собаку, которая приносила доход государственной компании – Росгорцирку», — заключила артистка.

В феврале в Подмосковье после сообщений от встревоженных соседей спасатели вскрыли квартиру и вызволили запертого в ней пса.

