Запертого в подмосковной квартире пса вызволили спасатели

В Подмосковье спасатели вскрыли квартиру алкоголика, чтобы вызволить пса

В Подмосковье после сообщений от встревоженных соседей спасатели вскрыли квартиру и вызволили запертого в ней пса. Об этом сообщает Shot.

В закрытой квартире в подмосковном городе Томилино на протяжении нескольких дней жалобно скулила собака. 64-летний хозяин квартиры Игорь, которого жильцы дома называют алкоголиком, не так давно приютил взрослого кокер-спаниеля и «ушел в загул». Поскольку вой возле двери не прекращался, соседи забили тревогу и вызвали полицию. Однако правоохранители отказались взламывать дверь, потому что не обнаружили для этого оснований. На предположения о том, что хозяина уже нет в живых, они ответили, что не могут вскрывать квартиру, потому что нет характерного запаха.

Полиция покинула дом, но на место вскоре прибыли спасатели. Они открыли квартиру и освободили пса. Тела внутри не обнаружили. При этом 20-метровая студия оказалась завалена мусором и бутылками. По всей видимости, хозяин пса действительно страдает от проблем с алкоголизмом и практически не убирается.

Собака очень обрадовалась людям. Опасения соседей, что запертый спаниель страдает от голода и жажды, не подтвердились. Хотя пес был грязный, у него в мисках были еда и вода. Несмотря на это, собаку забрали волонтеры. Ее отвезут в ветеринарную клинику, приведут в порядок и будут искать ей новых хозяев.

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