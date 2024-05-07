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15:29, 7 мая 2024Россия

«Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы

Кадыров после инаугурации Путина призвал взять Одессу и Харьков в мае

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Он заявил, что российские военные в этом месяце должны взять Харьков и Одессу, а украинские власти — подписать документы, гарантирующие безопасность России.

Глава Чечни призвал российских военных нападать активнее

Кадыров заявил, что Российская армия должна действовать активнее и жестче, а также взять ближайшую территорию. «Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать», — подчеркнул он.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни также считает, что после этого российские власти должны задержать президента Украины Владимира Зеленского, а также вынудить его подписать документы, гарантирующие безопасность России, а также русскоязычного народа, проживающего на территории Украины.

Кадыров спрогнозировал приятные изменения после 9 мая

По мнению главы Чечни, после Дня Победы, 9 мая, Россию ждут хорошие и приятные изменения. Он отметил, что экономика в стране растет, а глава государства поставил перед правительством новые задачи.

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«Мы идем вперед, у нас экономика растет. Путин вчера поставил новые задачи перед будущим правительством, новым правительством, поблагодарил правительство, которое днем и ночью трудилось», — заметил Кадыров, выступая после инаугурации главы государства.

Руководитель Чечни отметил, что теперь Россия и дальше будет продолжать вести активные действия и на политической арене, и в зоне СВО. Он также спрогнозировал новые результаты на поле боя. «И в экономическом плане у нас все отлично. Нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, абсолютно ни к чему», — заключил он.

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      Варвара Кошечкина
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