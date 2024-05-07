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14:16, 7 мая 2024Россия

Кадыров заявил о необходимости взять Одессу и Харьков

Кадыров заявил о необходимости взять Одессу и Харьков в этом месяце

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президента Украины Владимира Зеленского после взятия под контроль Одессы и Харькова следует заставить подписать необходимые документы. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия». По мнению политика, в ближайшем месяце нужно взять под контроль Одессу и Харьков.

Кадыров подчеркнул, что бумаги, которые нужно заставить подписать Зеленского, «необходимы для России, для безопасности нашего государства и для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины».

Ранее сообщалось, что Кадыров приехал в Кремль на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» Олег Лучанский получил звание генерал-лейтенанта.

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