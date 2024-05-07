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11:23, 7 мая 2024Россия

Кадыров приехал на инаугурацию Путина в Кремль

Глава Чечни Кадыров приехал на инаугурацию Путина в Кремль

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Кремль на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В апреле ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что Кадыров якобы серьезно заболел и ему начали искать замену. Однако после этого глава Чечни записал видео из тренажерного зала. На кадрах видно, как глава Чечни делает различные упражнения с гантелями, а также занимается на тренажерах.

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