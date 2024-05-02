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20:20, 2 мая 2024Россия

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой «Восток»

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего «Востоком» Лучанскому

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» Олег Лучанский получил звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, согласно документу, звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику управления оперативной подготовки Вооруженных сил России, командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

В этот же день Путин наградил Вячеслава Гладкова, губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области, орденом Мужества. В документе отмечается, что награда вручается за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Ранее глава государства присвоил спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову воинское звание генерал-майора. «Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

ЖЗЛ
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