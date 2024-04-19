Путин присвоил соратнику Кадырова звание генерал-майора

Кадыров: спикеру парламента Чечни Даудову присвоили звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову воинское звание генерал-майора. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

«Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны», — написал Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что его соратник, помимо работы в парламенте, также курирует работу оперштаба по проведению СВО, который занимается вопросами оснащения военнослужащих и силовиков необходимым обмундированием и боеприпасами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев.

В феврале Путин наградил председателя парламента Чечни Даудова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В подписанном главой государства документе говорилось, что чиновник награжден за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.