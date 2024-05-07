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10:27, 7 мая 2024Россия

Обстановку в зале за стенами Кремля перед инаугурацией Путина сняли на видео

Опубликовано видео из Большого Кремлевского дворца перед инаугурацией Путина

Опубликовано видео из Большого Кремлевского дворца перед инаугурацией президента России Владимира Путина. Ролик публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах виден один из залов, в который уже начали запускать гостей. Помимо них, в помещении присутствуют журналисты. В центре зала проложена красная ковровая дорожка. В нем также установлены телеэкраны, информирующие о предстоящей церемонии.

На Соборной площади за Кремлевской стеной установлена подвесная камера. Ковровую дорожку на крыльце Грановитой палаты готовят к приезду главы государства, очищая ее от воды и выпавшего в столице снега.

Инаугурация президента России начнется во вторник, 7 мая, в 12:00 мск. На церемонии впервые будет присутствовать ребенок — девочка из Дагестана, которая в 2023 году расплакалась из-за невозможности встретиться с Путиным во время посещения им Дербента. После этого она была приглашена в Кремль.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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