Обстановку в зале за стенами Кремля перед инаугурацией Путина сняли на видео
Опубликовано видео из Большого Кремлевского дворца перед инаугурацией президента России Владимира Путина. Ролик публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
На кадрах виден один из залов, в который уже начали запускать гостей. Помимо них, в помещении присутствуют журналисты. В центре зала проложена красная ковровая дорожка. В нем также установлены телеэкраны, информирующие о предстоящей церемонии.
На Соборной площади за Кремлевской стеной установлена подвесная камера. Ковровую дорожку на крыльце Грановитой палаты готовят к приезду главы государства, очищая ее от воды и выпавшего в столице снега.
Инаугурация президента России начнется во вторник, 7 мая, в 12:00 мск. На церемонии впервые будет присутствовать ребенок — девочка из Дагестана, которая в 2023 году расплакалась из-за невозможности встретиться с Путиным во время посещения им Дербента. После этого она была приглашена в Кремль.