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10:28, 7 мая 2024Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег ко Дню Победы

Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег ко Дню Победы в Сиднее
Иван Сырский

Иван Сырский. Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван принял участие в автопробеге ко Дню Победы в Сиднее. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек возглавил автопробег в Сиднее. Уточняется, что в Австралию он уехал вместе с семьей после развода его матери с нынешним главкомом ВСУ.

«[На участие в автопробеге сподвигло] уважение к [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], в первую очередь, (...), а во-вторых, мой прадедушка, который воевал и прошел [Великую Отечественную] войну», — рассказал Иван Сырский.

В феврале 2024 года пасынок главкома ВСУ заявил, что поддерживает специальную военную операцию. Он также выказал желание получить российское гражданство. Позднее он обратился к Владимиру Путину с просьбой сделать его гражданином России.

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      Екатерина Грищенко
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