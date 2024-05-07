Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег ко Дню Победы
Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван принял участие в автопробеге ко Дню Победы в Сиднее. Об этом сообщает РИА Новости.
Молодой человек возглавил автопробег в Сиднее. Уточняется, что в Австралию он уехал вместе с семьей после развода его матери с нынешним главкомом ВСУ.
«[На участие в автопробеге сподвигло] уважение к [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], в первую очередь, (...), а во-вторых, мой прадедушка, который воевал и прошел [Великую Отечественную] войну», — рассказал Иван Сырский.
В феврале 2024 года пасынок главкома ВСУ заявил, что поддерживает специальную военную операцию. Он также выказал желание получить российское гражданство. Позднее он обратился к Владимиру Путину с просьбой сделать его гражданином России.