Президент ОАЭ поздравил Путина с вступлением в должность президента

Президент ОАЭ Аль Нахайян поздравил Путина с инаугурацией

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

«ОАЭ заинтересованы в продолжении сотрудничества с международными партнерами. Мы будем дальше прилагать усилия для укрепления глобального диалога, развития, а также сотрудничества на благо всего мира», — передает слова политика агентство.

7 мая состоялась церемония инаугурации Владимира Путина на должность главы государства. В своей речи он отметил, что Москва продолжит работу со своими партнерами по построению многополярного миропорядка, «равной и неделимой системы безопасности».