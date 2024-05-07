Россиянин пришел убираться на кладбище и сгорел заживо

Житель Забайкалья пришел убираться на кладбище и заживо сгорел

Житель Забайкалья пришел убираться на кладбище и заживо сгорел. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По сведениям издания, все произошло в селе Газимурский Завод. Россиянин решил навести порядок на захоронении накануне.

В конце уборки мужчина собрал отходы в кучу, чиркнул спичкой, но вспыхнула и его одежда. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти забайкальца.

На месте происшествия начали работу дознаватели.

Ранее сообщалось, что в Кировской области задержали 36-летнего жителя, который вывез к кладбищу 35-летнего мужа своей знакомой, заставил его вырыть себе яму и избил лопатой.

Задержанный рассказал полицейским, что накануне к нему обратилась знакомая с жалобами на плохие отношения с мужем.