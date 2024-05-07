Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:40, 7 мая 2024Ценности

Самбурская снялась в мини-шортах и без макияжа

Российская актриса Настасья Самбурская снялась в мини-шортах и без макияжа

Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде и без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в джинсовых мини-шортах голубого оттенка и черной рубашке, края которой завязала на талии. Кроме того, знаменитость примерила зеленый топ от бикини и косынку ему в тон на голову. Образ она дополнила солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Кроме того, артистка распустила волосы и показала естественную внешность, отказавшись от косметики на лице.

В марте Настасья Самбурская показала внешность на фото девятилетней давности.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      Наркозависимый перепутал незнакомца с обидчиком и напал на него с ножом

      На компьютерах Apple обнаружили опасный вирус

      Россияне массово устремились в одну популярную пляжную страну в мае

      Глава Федерации борьбы России отреагировал на избиение ребенка тренером

      Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ядерные учения

      ООН обвинила Израиль в нарушении всех норм международного права при эвакуации

      Путин подписал указ о целях развития России

      Песков порассуждал о вмешательстве других стран в избирательные процессы России

      Лукашенко заявил о приближении мира к ядерной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше