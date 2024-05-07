Самбурская снялась в мини-шортах и без макияжа

Российская актриса Настасья Самбурская снялась в мини-шортах и без макияжа

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде и без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в джинсовых мини-шортах голубого оттенка и черной рубашке, края которой завязала на талии. Кроме того, знаменитость примерила зеленый топ от бикини и косынку ему в тон на голову. Образ она дополнила солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Кроме того, артистка распустила волосы и показала естественную внешность, отказавшись от косметики на лице.

В марте Настасья Самбурская показала внешность на фото девятилетней давности.