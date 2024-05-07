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09:50, 7 мая 2024Мир

Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году

Си Цзиньпин: нельзя забывать удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 году

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Нельзя забывать удары Североатлантического альянса по посольству Китая в Белграде в 1999 году. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин напомнил перед началом своего визита в Сербию в статье для сербской газеты Политика.

«Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии (...) Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться», — написал он.

Китайский лидер также добавил, что трагедия унесли жизни трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин.

По словам председателя КНР, китайско-сербская дружба была скреплена кровью соотечественников, и поэтому останется в общей памяти китайского и сербского народов, чтобы вдохновлять идти вперед большими шагами.

Ранее Си Цзиньпин озвучил условие для поддержки мирной конференции по Украине в Швейцарии. Он подчеркнул, что Китай поддержит проведение международного саммита в случае его признания и Россией, и Украиной.

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      Виктория Кондратьева
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