Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году

Си Цзиньпин: нельзя забывать удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 году

Нельзя забывать удары Североатлантического альянса по посольству Китая в Белграде в 1999 году. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин напомнил перед началом своего визита в Сербию в статье для сербской газеты Политика.

«Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии (...) Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться», — написал он.

Китайский лидер также добавил, что трагедия унесли жизни трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин.

По словам председателя КНР, китайско-сербская дружба была скреплена кровью соотечественников, и поэтому останется в общей памяти китайского и сербского народов, чтобы вдохновлять идти вперед большими шагами.

Ранее Си Цзиньпин озвучил условие для поддержки мирной конференции по Украине в Швейцарии. Он подчеркнул, что Китай поддержит проведение международного саммита в случае его признания и Россией, и Украиной.