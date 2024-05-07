В Бельгии назвали изъятие российских активов открытием ящика Пандоры

Глава Euroclear Урбэн заявила, что изъятие активов России откроет ящик Пандоры

Новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн назвала изъятие заблокированных в Европе российских активов «открытием ящика Пандоры». Об этом она заявила в интервью газете L'Echo.

По ее словам, такое решение очень негативно скажется на финансовых рынках в целом. Глава Euroclear пояснила, что в таком случае клиенты почувствуют, что закон больше не соблюдается и будут обеспокоены судьбой своих активов. В свою очередь, это приведет к падению доверия международных инвесторов к Европе. Урбэн добавила, что акционеры согласны с позицией депозитария о том, что замороженные средства России должны остаться неприкосновенными.

Ранее стало известно, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) решили отказаться от использования прибыли от замороженных активов России.