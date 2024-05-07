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09:42, 7 мая 2024Путешествия

В Дубае началось нашествие переносящих опасные болезни комаров

Time Out Dubai: власти Дубая начали устранять насекомых после рекордных ливней

Фото: PxHere

В Дубае после рекордных ливней началось нашествие комаров, переносящих опасные болезни, в том числе лихорадку денге. Об этом сообщает Time Out Dubai.

Уточняется, что власти страны предприняли меры по устранению очагов размножения насекомых. Они также намерены минимизировать случаи заражения по стране. Для этого правительство рекомендует гражданам и туристам носить светлую свободную одежду с длинными рукавами и наносить средства от комаров на открытые участки кожи.

Ранее власти Дубая заявили, что в эмирате не зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой после сильных ливней. Кроме того, местные власти опровергли информацию о загрязнении воды в результате непрекращающихся дождей.

В конце апреля международный аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после обрушившихся на ОАЭ рекордных ливней. Представители авиагавани популярного курортного города заявили, что сбои, вызванные выпадением большого количества осадков, уже устранены.

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      Марк Успенский
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