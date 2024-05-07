Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:18, 7 мая 2024Мир

В Германии призвали поставить на учет всех пригодных к службе

Полковник ФРГ Вюстнер призвал поставить на учет всех пригодных к службе

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер заявил, что бундесверу следует дать возможность поставить на учет всех граждан, пригодных к военной службе. С таким мнением он выступил во время дебатов на телеканале ARD.

Вюстнер заявил, что обязательный воинский призыв обладает множеством преимуществом. Однако для его введения требуется обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».

Военный также поддержал реорганизацию бундесвера, запущенную министром обороны страны Борисом Писториусом. По словам Вюстнер, для выполнения целей ему нужен личный состав.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — отметил он. Всеобщую воинскую обязанность в Германии отменена с 1 июля 2011 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Си Цзиньпин назвал условия, при которых Китай поддержит мирную конференцию по Украине. Что он предложил?

      Антонов завил о готовности использовать все средства для защиты суверенитета РФ

      Суд во Владивостоке арестовал американского военного до 2 июля

      Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ около Белгородской области

      В Белоруссии рассказали о наращивании военного потенциала в Польше и Прибалтике

      Во Франции обвинили США в ведении «агрессивной торговой войны» против ЕС

      Женщина работала в пустом офисе и обнаружила у двери пугающую записку

      В Китае призвали остановить расширение украинского конфликта

      Стало известно о возможной массированной атаке ВСУ по России

      В США отложили первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше