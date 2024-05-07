В Германии призвали поставить на учет всех пригодных к службе

Полковник ФРГ Вюстнер призвал поставить на учет всех пригодных к службе

Глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер заявил, что бундесверу следует дать возможность поставить на учет всех граждан, пригодных к военной службе. С таким мнением он выступил во время дебатов на телеканале ARD.

Вюстнер заявил, что обязательный воинский призыв обладает множеством преимуществом. Однако для его введения требуется обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».

Военный также поддержал реорганизацию бундесвера, запущенную министром обороны страны Борисом Писториусом. По словам Вюстнер, для выполнения целей ему нужен личный состав.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — отметил он. Всеобщую воинскую обязанность в Германии отменена с 1 июля 2011 года.