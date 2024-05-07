В Госдуме заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Депутат Госдумы Слуцкий заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. При этом готовности Киева или его западных кураторов к переговорному процессу пока не видно, заявил глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости.

«Если они готовы к переговорам на наших условиях - полная денацификация, демилитариация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году — в этом случае, можно об этом думать», — пояснил парламентарий.

Слуцкий напомнил, что на данный момент еще действует указ Владимира Зеленского, который запрещает ему вести переговоры с Россией. Собеседник агентства также добавил, то власти будут следить за ситуацией.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

«Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры», — подчеркнул российский лидер.