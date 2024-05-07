В США заявили о страхе лидеров стран Запада перед эскалацией на Украине

Экс-помощник замглавы Пентагона Брайен: Запад боится эскалации на Украине

Лидеры стран Запада боятся эскалации ситуации на Украине и выхода конфликта за ее пределы. Об этом заявил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для журнала Weapon and Strategy.

«Французское правительство не хочет вызывать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине», — рассказал военный эксперт.

Он также подчеркнул, что эскалации опасаются власти всех крупнейших стран Европы, включая Германию, Италию и Великобританию. По его словам, они «в ужасе от опасности большой войны в Европе».

При этом Брайен добавил, что вероятность обострения конфликта возрастает из-за действий Запада. В частности, он упомянул высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, а также факт поставки вооружений Киеву.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, допустивший отправку войск на Украину, может втянуть весь Евросоюз в «военное безумие НАТО».