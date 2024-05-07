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15:15, 7 мая 2024Мир

Во Франции осудили допустившего отправку войск на Украину главу МИД Польши

Филиппо: глава МИД Польши Сикорский может втянуть ЕС в безумие НАТО
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский может втянуть весь Европейский союз (ЕС) в военное безумие НАТО. Об это заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Он осудил польского главу МИД, допустившего отправку войск на Украину. «Представьте себе, к чему это может привести!» — возмутился политик.

По словам Филиппо, руководство ЕС также обсуждает возможность создания должности еврокомиссара по обороне, который будет курировать промышленные вопросы оборонной политики Евросоюза.

Он напомнил, что на эту должность, вероятнее всего, будет избран именно Сикорский. «Таким образом, он может втянуть весь ЕС в военное безумие НАТО!» — заключил он, заявив о необходимости выхода стран ЕС из Североатлантического альянса.

Ранее Филиппо призвал прекратить оказывать поддержку Украине. Отмечается, что политик выступил за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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