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11:35, 8 мая 2024Мир

Асад поздравил Путина со вступлением в должность

Асад поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России и пожелал успехов на посту главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

«Поздравляю вас с инаугурацией на посту президента России, желаю постоянных успехов и удачи в выполнении возложенных на вас обязанностей. Мы все уверены, что под вашим руководством Российская Федерация придет к большему прогрессу, процветанию и подъему», — утверждается в поздравительном послании.

Во вторник, 7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

Председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян также поздравили Путина с началом нового срока президентских полномочий.

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