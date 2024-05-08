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12:30, 8 мая 2024Спорт

В России высказались о спортсменах из недружественных стран на Играх дружбы

Журова понадеялась на участие атлетов из недружественных стран в Играх дружбы

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала идею участия спортсменов из недружественных стран во Всемирных играх дружбы — спортивных соревнованиях, которые пройдут в России осенью. На вопрос о приглашении атлетов из соответствующих стран Журова ответила в разговоре с «Лентой.ру».

«Конечно [стоит приглашать спортсменов из недружественных стран к участию в Играх дружбы]. Игры дружбы — они про дружбу, а не про политику. Наоборот, их надо пригласить, и, надеюсь, что кто-то осмелится приехать», — сказала парламентарий.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил РФ в политизации спорта, нарушении Олимпийской хартии и неуважении к спортсменам из-за проведения Игр дружбы. Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что у участников Игр дружбы в России могут возникнуть проблемы с Олимпийскими играми.

Кроме того, об участии стран в Играх дружбы в России высказался и президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Он заявил, что участие стран в Играх дружбы — политический вопрос. «Я считаю, что федерациям следует избегать участия, комитеты и страны также должны избегать участия в этом мероприятии. Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм», — отметил глава WADA.

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Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. В рамках соревнования будут представлены 33 летних вида спорта — как олимпийских, так и неолимпийских. Решение о проведении мероприятия было инициировано президентом России Владимиром Путиным в октябре 2023 года. Подчеркивалось, что инициатива будет реализована в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.

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      Кирилл Садовский
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