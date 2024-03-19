МОК призвал олимпийцев отказаться от участия в Играх дружбы в России

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о предстоящем проведении в России Игр дружбы. Организация обвинила РФ в политизации спорта, нарушении Олимпийской хартии и неуважении к спортсменам.

Кроме того, МОК косвенно призвал бойкотировать Игры дружбы, намекнув, что атлетам не стоит в них участвовать. Однако о каких-либо возможных последствиях этого не говорится.

МОК назвал Игры дружбы «циничной попыткой политизировать спорт»

В заявлении, которое озаглавлено как «МОК против политизации спорта», комитет назвал Игры дружбы «политически мотивированными спортивными мероприятиями», организованными якобы вопреки принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной ассамблеи ООН. Напоминается, что в хартии говорится об обязанности спортивных организаций олимпийского движения соблюдать политическую нейтральность, а МОК со своей стороны противодействует «любому политическому злоупотреблению спортом и спортсменами».

По мнению организации, российская сторона использовала дипломатов и различные органы власти для продвижения Игр дружбы и привлечения участников.

Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийцев мира, выступает категорически против использования спортсменов в целях политической пропаганды Международный олимпийский комитет

МОК также обвинил российские власти в неуважении к мировым антидопинговым стандартам, напомнив о допинговых скандалах после Олимпийских игр-2014 в Сочи. Там также указали на позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое усомнилось в соблюдении антидопинговых правил на Играх дружбы и призвало спортсменов «проявлять осторожность и не узаконивать это мероприятие». Их здоровье и справедливость на соревнованиях могут быть поставлены под угрозу, сочло WADA.

МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта Международный олимпийский комитет

Организация также указала, что Россия воздержалась от принятия в ноябре 2022 года резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития», в которой говорилось, что Генассамблея ООН поддерживает независимость и автономию спорта.

МОК ранее призывал игнорировать Игры дружбы

В ноябре Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам игнорировать Игры. «Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — заявил тогда директор по связям с НОК Джеймс Маклеод. По его словам, участие во Всемирных играх дружбы противоречит как введенным в феврале 2022-го санкциям против России, так и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

Официальный запуск волонтерской программы Всемирных игр дружбы-2024 Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При этом президент МОК Томас Бах высказывался тогда же, что пока рано говорить о последствиях организации этих соревнований для Москвы. Он подчеркнул, что слышал лишь о планах организации Игр дружбы от правительства России. «Они должны соблюдать правила спортивных организаций», — подытожил Бах.

В Играх планируют поучаствовать спортсмены из десятков стран

В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что для участия в Играх дружбы зарегистрировались 34 страны. Он подчеркнул, что Россия продвигает тезис о том, что спорт вне политики. «Часто у спортсменов бывает всего один шанс проявить себя на высоком уровне. Спорт высших достижений — это локомотив всей нашей системы для массового спорта», — добавил политик.

Сборная ОКР по волейболу на Олимпийских играх в Токио-2020 Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что в ходе конгресса Международной федерации фехтования россияне приглашали зарубежных коллег на Игры БРИКС и Игры дружбы, и те «с большим удовольствием отнеслись к этим соревнованиям».

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин (он также был главой оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году) же отметил, что приглашаются «не страны, а конкретные спортсмены, которые впоследствии будут представлять свои страны». Он также сообщал, что среди подтвердивших участие есть представители европейских стран, но отказался раскрывать их число.

Игры дружбы могут заменить россиянам Олимпиаду

Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Атлеты разыграют 283 комплекта наград, в спортивную программу войдут 208 дисциплин по 33 летним видам спорта, среди которых — баскетбол, бокс, борьба, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, фехтование, художественная гимнастика и другие. Критерием отбора спортсменов назван международный спортивный рейтинг, а также результаты мировых первенств по видам спорта.

Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Церемонии открытия и закрытия планируется провести на стадионе «Лужники».

По существующему мнению, Игры дружбы могут заменить участие в Олимпийских играх россиянам, которые не поедут в Париж. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее рассказал, что участники Олимпиады не могут быть ассоциированы с национальными организациями, которые в том числе будут проводить Игры дружбы.