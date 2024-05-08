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13:49, 8 мая 2024Экономика

Россиянам дали совет по экономии топлива

Фиксация АКП поможет сократить расход топлива на 100 литров в год

Фото: Studio113 / Shutterstock / Fotodom

Для существенной экономии топлива стоит грамотно использовать режимы управления коробкой передач. Такой совет россиянам дали эксперты издания «За рулем».

Речь идет об автомобилях с автоматическими трансмиссиями (АКП) и вариаторами. Специалисты порекомендовали им переводить селектор коробки передач в ручной режим и заблокировать высокую передачу, тогда автомобиль не будет автоматически переходить на более низкую передачу при легком ускорении, например при совершении обгона.

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Таким образом можно сэкономить около 0,5 литра топлива на 100 километров пробега. Это эквивалентно примерно 100 литрам в год, или 5000 рублей, отметили авторы. Также для сокращения расхода бензина специалисты посоветовали не поднимать обороты двигателя выше 3000-3500 оборотов в минуту и не полностью останавливаться в пробках, выбирая вместо этого медленное движение.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о повышении цен на автомобили Lada. По его словам, их стоимость изменится в мае менее чем на три процента, при этом базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta подорожание вообще не коснется. Глава компании напомнил, что с последней индексации цен в ноябре прошлого года «накопленная инфляция составила порядка семи процентов». Таким образом, заключил Соколов, цены на авто поднимут на показатель, который меньше указанного.

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