Россиянам дали совет по экономии топлива

Фиксация АКП поможет сократить расход топлива на 100 литров в год

Для существенной экономии топлива стоит грамотно использовать режимы управления коробкой передач. Такой совет россиянам дали эксперты издания «За рулем».

Речь идет об автомобилях с автоматическими трансмиссиями (АКП) и вариаторами. Специалисты порекомендовали им переводить селектор коробки передач в ручной режим и заблокировать высокую передачу, тогда автомобиль не будет автоматически переходить на более низкую передачу при легком ускорении, например при совершении обгона.

Таким образом можно сэкономить около 0,5 литра топлива на 100 километров пробега. Это эквивалентно примерно 100 литрам в год, или 5000 рублей, отметили авторы. Также для сокращения расхода бензина специалисты посоветовали не поднимать обороты двигателя выше 3000-3500 оборотов в минуту и не полностью останавливаться в пробках, выбирая вместо этого медленное движение.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о повышении цен на автомобили Lada. По его словам, их стоимость изменится в мае менее чем на три процента, при этом базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta подорожание вообще не коснется. Глава компании напомнил, что с последней индексации цен в ноябре прошлого года «накопленная инфляция составила порядка семи процентов». Таким образом, заключил Соколов, цены на авто поднимут на показатель, который меньше указанного.