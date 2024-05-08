Россиянам напомнили о запрете выгонять квартиросъемщиков одним днем

Роскачество: по закону выгнать неугодного арендатора одним днем запрещено

Арендатор не может выгнать квартиросъемщика одним днем, даже если он нарушает условия договора. Об этом РИА Новости рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По закону арендодатель имеет право расторгнуть договор в любое время, предупредив об этом вторую сторону за три месяца. Досрочно расторгнуть договор можно, имея на это веские основания. Например, если наниматель не вносит арендную плату более двух раз после истечения установленного договором срока платежа, либо плату за полгода и более. Еще одно условие — если наниматель или его сожители портят квартиру или используют жилье не по назначению и нарушают права и интересы соседей.

Однако и в этом случае избавиться от съемщиков за один день нельзя. Для расторжения договора владельцу придется обратиться в суд.

Эксперт при этом напомнил, что обратиться к закону можно только в ситуации, когда между сторонами заключен договор. В обратном случае, при устной договоренности, спор не попадает в правовое поле и решить его на судебном уровне невозможно.

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