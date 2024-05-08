В Краснодаре установили гигантскую ракету на средства от жителей России

В Краснодаре установили гигантский арт-объект, который построили на пожертвования россиян. Об этом сообщают «Известия».

Выяснилось, что церемония открытия скульптуры в виде гигантской ракеты состоялась на Гагаринском бульваре. Интерактивный объект, на который средства собрали жители Краснодарского края и других регионов России, будет интерактивным. Его высота — 6,5 метра, а размах крыльев — более 4 метров.

По информации издания, внутри ракеты есть восемь кнопок, посетители самостоятельно смогут включать световое и звуковое оборудование. Одно из предназначений этого арт-объекта — показать краснодарцам важность совместной работы и объединения для реализации замыслов.

В декабре 2023 года на площади Ленина в Рязани открылся новый арт-объект «Хлебная площадь».