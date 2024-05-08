Во Львовской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий: повреждены два объекта критической инфраструктуры

Во Львовской области Украины в результате ночной ракетной атаки повреждена два объекта критической энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

«Попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. (...) Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе», — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в настоящий момент продолжается работа по устранению последствий ночной атаки.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также Кременчуге Полтавской области Украины. Атака произошла на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги.