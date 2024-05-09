Орбан накормил Си Цзиньпина венгерской кухней и подарил набор фарфора

Си Цзиньпин попробовал в Венгрии местную кухню и получил в подарок фарфор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накормил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина местной кухней и подарил набор фарфора. Об этом сообщает сообщает Mandiner.

Си Цзиньпин прибыл в Будапешт с официальным визитом 8 мая. В аэропорту лидера Китая встречали Орбан с супругой, глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Отмечается, что Си Цзиньпин получил в подарок от Орбана уникальный набор фарфора фирмы Herend. В меню торжественного ужина входили: суп из петуха, голубцы из мяса венгерской породы свиней мангалица и жаркое из телятины а-ля Кедвешши. На десерт лидеры двух стран попробовали знаменитый венгерский десерт — блины по-гунделевски. Это блюдо поливают соусом на основе рома, а перед подачей поджигают.

Ранее Си Цзиньпин совершил двухдневный визит во Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался убедить председателя КНР оказать давление на Россию в вопросе Украины, однако успеха не достиг.