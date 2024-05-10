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11:55, 10 мая 2024Экономика

Китай выступил против ограничений США в отношении компаний КНР

Минкоммерции КНР выступило против ограничений США в отношении китайских компаний

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пекин выступает против ограничений США в отношении китайских компаний под предлогом связей с Россией. Об этом заявило Министерство коммерции КНР, передает ТАСС.

«США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что Вашингтон на протяжении долгого времени злоупотребляет мерами экспортного контроля, подавляет и сдерживает иностранные компании, нанося ущерб их законным интересам. В сообщении добавили, что действия США подрывают безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и препятствуют восстановлению и развитию мировой экономики.

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