Китай выступил против ограничений США в отношении компаний КНР

Минкоммерции КНР выступило против ограничений США в отношении китайских компаний

Пекин выступает против ограничений США в отношении китайских компаний под предлогом связей с Россией. Об этом заявило Министерство коммерции КНР, передает ТАСС.

«США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что Вашингтон на протяжении долгого времени злоупотребляет мерами экспортного контроля, подавляет и сдерживает иностранные компании, нанося ущерб их законным интересам. В сообщении добавили, что действия США подрывают безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и препятствуют восстановлению и развитию мировой экономики.

Ранее министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила, что власти США не стремятся полностью разрывать торговые отношения с Китаем в технологическом секторе, однако намерены ужесточить контроль над продажами КНР технологий двойного назначения.