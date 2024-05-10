Пентагон заявил о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink

В Пентагоне успешно противодействуют несанкционированному использованию Россией интернета от Starlink. Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в беседе с агентством Bloomberg.

По его словам, США, Украина и компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сотрудничают по этому вопросу. Тем не менее, Пламб допустил, что Москва продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи.

В защите Starlink были обнаружены уязвимости

Корпорация SpaceX Илона Маска, которая является оператором Starlink, не может гарантировать, что сервис не будет работать там, где служба официально не запущена, сообщало издание The Register.

Как отметили журналисты, в апреле SpaceX предупредила пользователей из Африки, что спутниковый интернет Starlink нельзя использовать в тех странах, где служба не запущена официально. По информации специалистов, тем не менее, инженеры компании не могут точно отследить геопозицию терминалов и заблокировать их.

В своем сообщении SpaceX требовала прекратить использовать Starlink за пределами разрешенных зон до 30 апреля. Однако оказалось, что африканские потребители продолжили пользоваться технологией и в мае. Таким образом, обнаруженные энтузиастами уязвимости в защите могут дать доступ к спутниковому интернету по всему миру.

СМИ сообщали о том, что российские военные используют Starlink

Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России Илон Маск

Тем не менее, издание Newsweek сообщало в феврале, что российские военные используют технологию. Собеседник газеты заявил, что перед ввозом в Россию терминалы регистрируются на различные иностранные компании (часто в их число входит Кипр), после чего активируется аккаунт на любое имя, зачастую фиктивное.

Менеджер одной компании, поставляющей оборудование для военных нужд, утверждал, что регулярным подразделениям ВС РФ запрещено использовать оборудование Starlink, и отмечал, что оно используется только добровольческими подразделениями.

В России отрицают использование Starlink

В Кремле утверждали, что Россия никак не может использовать технологию.

Это же несертифицированные системы у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, она не может никак использоваться Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук допускал использование военными Starlink. Он предполагал, что устройства приобретают через ОАЭ или другие третьи страны.