«Разделились во мнениях, что планирует сделать Путин». США предупредили Европу о малоизвестной российской угрозе

NYT: разведка США предупредила Европу о малоизвестной угрозе со стороны России

Разведка США предупредила европейских союзников об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно, сообщило издание The New York Times.

В материале отмечается, что сотрудники разведслужб Соединенных Штатов провели ряд срочных совещаний с союзниками в НАТО и Азии, на которых обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия в космосе.

Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент Владимир Путин The New York Times

Источники отметили, что Москва может считать угрозу для спутников новым средством сдерживания. На Западе допускают, что в начале 20222 года подобная система могла быть испытана, однако есть сомнения в том, была ли она настоящей.

Американские чиновники признают, что у них мало доверия к собственным данным по поводу вероятности запуска российского ядерного оружия на орбиту, добавило издание.

США предупредили союзников, что Россия может вывести ядерное оружие в космос уже в этом году

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники уточнило, что США предупредили европейских союзников о риске запуска Россией ядерного оружия в космос уже в этом году.

США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году Bloomberg

Блинкен просил лидеров Китая и Индии убедить Путина «не запускать оружие в космос»

Как утверждает издание The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил лидеров Китая и Индии Си Цзиньпина и Нарендру Моду убедить Владимира Путина отказаться от планов разместить ядерное оружие в космосе. Свое послание он передал через министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара.

Так как Путин ясно проявил пренебрежение к Соединенным Штатам, Блинкен сказал им, что именно лидеры Китая и Индии, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди, должны отговорить его от того, что может обернуться катастрофой The New York Times

По данным источников издания, глава Госдепартамента предупреждал партнеров, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя как американские, так и китайские спутники. Речь также шла о полном отказе систем коммуникаций, в том числе у Starlink и спутников разведки.

МИД Китая сообщил, что обратил внимание на позицию России по вопросу размещения оружия в космосе, передает РИА Новости.

Путин обсудил с Шойгу слухи о российской угрозе в космосе

Президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник, 20 февраля, обсудил распространяемую на Западе информацию о планах Москвы якобы разместить ядерное оружие в космосе.

Глава государства напомнил, что Россия всегда была против этого, она делает в космосе только то, что есть у других стран, включая США.

Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу Владимир Путин президент России

Шойгу в свою очередь отметил, что у России нет ядерного оружия в космосе.

Во-первых, этого нет. Во-вторых, они знают, что у нас его нет. Тем не менее поднимают шум Сергей Шойгу министр обороны России

С чего начались заявления о российской угрозе?

14 февраля глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что президент Соединенных Штатов Байден должен рассекретить все данные о существующей на данный момент «серьезной угрозе американской нацбезопасности». Он не уточнил, о чем идет речь.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что в четверг, 15 февраля, доложит в ходе брифинга лидерам Конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности», однако также отказался конкретизировать, что имеется в виду.

Позднее телеканал ABC News сообщал, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе, об этом свидетельствуют американские разведданные. Речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

Президент США Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу национальной безопасности США, которая якобы связана с разработкой противоспутникового оружия.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что опасения США связаны с разработкой российского противоспутникового оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с Россией для обсуждения информации о новой угрозе национальной безопасности.