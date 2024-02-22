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03:57, 22 февраля 2024Мир

США предупредили Европу об «угрозе» от России

NYT: разведка США предупредила ЕС об угрозе от России, о которой сама мало знает

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Разведка США предупредила союзников в Европейском союзе (ЕС) об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно, пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, сотрудники разведки провели ряд брифингов для партнеров по НАТО и в Азии. Журналисты отметили, что на встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите в 2024 году. «Разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин», — пишет газета.

При этом американские чиновники указали, что мало знают о планах Москвы, чтобы оценить вероятность размещения ядерного оружия на орбите.

В ночь на 15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе.

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      Марина Совина
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