США предупредили Европу об «угрозе» от России

NYT: разведка США предупредила ЕС об угрозе от России, о которой сама мало знает

Разведка США предупредила союзников в Европейском союзе (ЕС) об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно, пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, сотрудники разведки провели ряд брифингов для партнеров по НАТО и в Азии. Журналисты отметили, что на встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите в 2024 году. «Разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин», — пишет газета.

При этом американские чиновники указали, что мало знают о планах Москвы, чтобы оценить вероятность размещения ядерного оружия на орбите.

В ночь на 15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе.

