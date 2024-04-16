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15:57, 16 апреля 2024Наука и техника

Военкор рассказал о нюансе с применением Starlink на линии фронта

Военкор Шлепченко: терминалы Starlink практически невозможно отследить на фронте

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

О нюансе с применением американской коммерческой многоспутниковой системы связи Starlink на линии фронта в беседе с «Царьградом» рассказал военный обозреватель издания Влад Шлепченко. По его словам, российские военные обладают возможностью глушить систему, что делали и ранее.

Военкор пояснил, что на прифронтовую линию поставлены десятки терминалов Starlink, которые в этом году в том числе начали использовать российские военные — их закупают на Ближнем Востоке. «Активируют их на европейцев, и так далее, и используют на линии фронта, потому что их реально очень много, и отследить на прифронтовой полосе практически невозможно, кто ими пользуется, и так далее», — пояснил он.

Шлепченко подчеркнул, что там, где была возможность противодействовать Starlink, российские военные это сделали.

Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России Юрий Ласточкин заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины, целями в рамках специальной военной операции.

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      Анастасия Алимпиева
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