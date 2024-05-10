В Николаевской области уничтожили ферму с боеприпасами ВСУ

ТАСС: российские военные ударили по ферме с боеприпасами ВСУ

В ночь на 10 мая российские военные ударили по ферме в Николаевской области, где располагались склады с боекомплектами и тяжелой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев, его слова приводит ТАСС.

Удар пришелся по одному из фермерских строений, расположенному в поселке Ольшанское. Лебедев добавил, что после прилета на объекте зафиксировали повторные взрывы.

После удара на место взрыва выехали представители местной пожарной службы. По данным представителя подполья, пожарные работали на месте происшествия в бронежилетах.

Ранее глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о еще одном ударе российских военных.

В ходе атаки был поврежден местный объект критической инфраструктуры. Кроме того, повреждениям подверглись 28 частных домов, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и автомобиль. Еще одним следствием атаки стал пожар на одном из участков местного газопровода, очаг возгорания удалось потушить, заключил Прокудин.