Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил некоторые положения конституции

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил парламент государства и временно остановил действие некоторых положений конституции. Об этом сообщает агентство KUNA.

«Я не допущу, чтобы демократия использовалась для разрушения государства», — высказался он.

Как указал эмир, одни депутаты вмешивались в его полномочия, а другие навязывали условия по помощи в формировании правительства. «Мы столкнулись с трудностями и препятствиями, которые нельзя терпеть», — подчеркнул ас-Сабах.

Правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром в прошлом году. Он стал семнадцатым эмиром Кувейта и седьмым эмиром после независимости от Великобритании.