Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет дальнего действия ATACMS

Пушилин: на Украину доставили американские ракеты дальнего действия ATACMS

Американские ракеты дальнего действия ATACMS доставлены на Украину. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Говорить о полностью подтвержденных данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет возможности», — пояснил он.

При этом политик подчеркнул, что то, что ракеты на данный момент находятся на Украине, — это факт.

В начале мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре ракеты ATACMS над территорией Крыма. В оборонном ведомстве заявили, что атака по объектам на территории России была пресечена в течение ночи, но не уточнили точное время.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской Народных Республик.