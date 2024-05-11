Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 11 мая 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о доставке на Украину американских ракет дальнего действия ATACMS

Пушилин: на Украину доставили американские ракеты дальнего действия ATACMS

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Американские ракеты дальнего действия ATACMS доставлены на Украину. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Говорить о полностью подтвержденных данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет возможности», — пояснил он.

При этом политик подчеркнул, что то, что ракеты на данный момент находятся на Украине, — это факт.

В начале мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре ракеты ATACMS над территорией Крыма. В оборонном ведомстве заявили, что атака по объектам на территории России была пресечена в течение ночи, но не уточнили точное время.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской Народных Республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на город в ДНР

      Звезда «Чужого» появится еще в одной космической кинофраншизе

      «Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ

      Штормовое предупреждение объявили в курортном российском регионе

      Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

      В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта

      Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм на Украине

      Мурашко останется на посту министра здравоохранения

      Microsoft исправила раздражающую особенность редактора Word

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше