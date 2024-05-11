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16:46, 11 мая 2024Россия

Российская школьница упала в шахту заброшенного здания и не выжила

В Москве 15-летняя девушка упала в шахту заброшенного здания и не выжила

Фото: Прокуратура Москвы

Российская школьница провалилась в вентиляционную шахту заброшенного здания и не выжила. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, это произошло на западе Москвы на Давыдковской улице в субботу, 11 мая. Группа несовершеннолетних проникла на строительный объект, и через некоторое время 15-летняя девушка упала в шахту. Ее друзья обратились за помощью в службу спасения. Чтобы вызволить пострадавшую, сотрудники МЧС проломили бетонную стену и металлический короб, однако та получила травмы, несовместимые с жизнью.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, расследование которого контролируется прокуратурой Москвы.

Ранее в мае стало известно, что в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал с восьмого этажа дома и выжил. За жизнь мальчика борются медики.

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      Полина Кислицына
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