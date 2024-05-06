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08:30, 6 мая 2024Россия

На Урале четырехлетний ребенок выпал с восьмого этажа и выжил

Ura.ru: в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал с 8-го этажа и выжил

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал с восьмого этажа и выжил. Об этом стало известно уральскому агентству Ura.ru.

По сведениям издания, все произошло рано утром в понедельник, 6 мая, на улице Шефская. Мальчика доставили в детскую больницу №9. За его жизнь сейчас борются врачи.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в районе Капотня на юго-востоке Москвы трехлетний мальчик выжил после падения с шестого этажа.

Еще раньше в Москве 17-летняя девушка упала с 10-го этажа дома и уцелела. Тогда все произошло на улице Рогожский Вал рядом со станцией метро «Римская». Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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